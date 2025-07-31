«Зеленый шершень». Тизер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 августа, TV1000 Русское кино, 02:00
Рецензии на фильмы
Селин Сон констатирует, что современное общество разучилось любить
Лайфстайл
Бывшие друзья вместе работали над фильмом «За Палыча!»
Спутник телезрителя
8 августа, 14:30, viju TV1000
Новости кино
Онлайн-премьера драмы состоится 23 августа эксклюзивно на платформе KION
Спутник телезрителя
7 августа, 15:05, viju TV1000
Новости кино
Завершились съемки фильма по бестселлеру Светланы Тюльбашевой
Новости кино
В проекте также сыграли Анастасия Микульчина и Антон Батырев
обсуждение >>