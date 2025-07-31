«Зеленый шершень». Тизер на английском языке

анонс

8 августа «Барсукот. Очень зверский детектив-2» Героям вновь предстоит применить острый ум и смекалку, чтобы разобраться с кражей уникальных экспонатов с выставки зверского искусства!

8 августа «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег» Дима, Алеся и зубр по кличке Бублик отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний