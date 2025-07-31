Кино-Театр.Ру
«Рождественские приключения». Тизер на английском языке

тизер

31 июля 2025
Рэйчел Ли Кук и Грейстон Холт мечтают провести Рождество дома, но снежная буря нарушает их планы

«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
«Одни дома». Тизер-трейлер
«Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег»
«Обычные дни Яно». Трейлер на японском языке
«Хайди. Моя хитрая рысь». Трейлер на английском языке

персоны
Робин БрэдлиРэйчел Ли КукГрейстон Холт
фильмы
Рождественские приключения

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
