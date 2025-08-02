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«Осторожно, люди!». ТВ-ролик

телеролик

2 августа 2025
В преподавателя филфака Андрея Некрасова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется инопланетянин!

«Бухта Бэррона»
«Из многих». Тизер на английском языке
«Один танец». Трейлер на японском языке
«Закрыть гештальт-2»
«Два прокурора». Отрывок

видео добавил посетитель omela
персоны
Дмитрий БелавинЕкатерина ВилковаАртём ВолобуевМихаил ЕвлановАндрей НекрасовИнга ОболдинаАлександр СемчевАнгелина СтречинаСергей Цапенков
фильмы
Осторожно, люди!

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   2.08.2025 - 21:29
так себе инопланетянин с Некрасова, могли выбрать актёра и посимпатичней. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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