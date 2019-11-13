«Соник в кино»

ревью

Ежик Соник знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику.

Отцы знаменитых британцев тоже были знакомы

Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе

Актер поделился опытом съемок и жизни в Америке

«Российское кино душат»: Игорь Жижикин о русских в Голливуде, знакомстве с Тарантино и наследии Станиславского

Переговоры о такой возможности ведет новый сервис HBO Max.

«Друзья» могут воссоединиться для специального выпуска

Интервью

Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа»

Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах