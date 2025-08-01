Кино-Театр.Ру
«Транссиб. Великий рельсовый путь». ТВ-ролик

телеролик

1 августа 2025
Документальный фильм об истории и значении Транссибирской магистрали для России

«Бесконечность Скарлет». Трейлер на японском языке
«Всеведущий читатель»
«Мёртвый: Перезагрузка». Трейлер на английском языке
«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
«Одни дома». Тизер-трейлер

фильмы
Транссиб. Великий рельсовый путь

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
