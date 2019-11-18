«Новый папа». Трейлер №2

Новости кино
На НТВ 21 ноября состоится премьера новой многосерийной остросюжетной мелодрамы.
Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Спутник телезрителя
19 ноября, 02:50, ТНТ
Ролики фильмов
Интервью
Главный отрицательный герой «Женского доктора» – об обаянии Чернова, работе с новыми актерами и соотношении кино и театра
Лайфстайл
Всё, что вы хотели знать о Софье Павловне
Обзор сериалов
2010-2014: От «Интернов» и «Реальных пацанов» до «Мажора» и «Физрука»
Ролики фильмов
Джессика Фалькхолт
гиперчувствительна к чужим эмоциям и обладает способностью поглощать страх людей, к которым прикасается.
Лайфстайл
«Пара года» дала первое совместное интервью
Ролики фильмов
Валентина Белле
просыпается на больничной койке со сломанной ногой, дезориентированная в пространстве и ничего не помнящая.
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