«Бабочка». Трейлер на английском языке

трейлер

10 августа 2025
Бывшего агента американской разведки Дэниела Дэ Кима начинает преследовать женщина, которой поручено его убить

персоны
Ким Джи ХунДэниел Дэ КимЧарльз ПарнеллПайпер ПерабоКитао СакурайРейна Хардести
фильмы
Бабочка

обсуждение >>
№ 2
Igor D.88   14.08.2025 - 17:31
... мне трейлер не зашел. особо не нужно присматриваться, и так понятно то за кино. читать далее>>
№ 1
Angelika77   10.08.2025 - 21:26
Трейлер красивый, динамичный, но не уверенна что сам фильм зайдёт. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram