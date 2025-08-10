МЕНЮ
«Бабочка». Трейлер на английском языке
«Бабочка». Трейлер на английском языке
трейлер
10 августа 2025
Бывшего агента американской разведки
Дэниела Дэ Кима
начинает преследовать женщина, которой поручено его убить
«Легенда о героях»
«Акушер-2». ТВ-ролик №3
«Завербованный»
«За Палыча!-2». Трейлер №2
«Кулинарный техникум». ТВ-ролик
видео добавил посетитель
Rosetta
персоны
Ким Джи Хун
,
Дэниел Дэ Ким
,
Чарльз Парнелл
,
Пайпер Перабо
,
Китао Сакурай
,
Рейна Хардести
фильмы
Бабочка
обсуждение >>
№ 2
Igor D.88
14.08.2025 - 17:31
... мне трейлер не зашел. особо не нужно присматриваться, и так понятно то за кино.
читать далее>>
№ 1
Angelika77
10.08.2025 - 21:26
Трейлер красивый, динамичный, но не уверенна что сам фильм зайдёт.
читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
анонс
15 ноября
«Легенда о героях»
Собрание великих воинов возрождает мир боевых искусств
15 ноября
«Акушер-2». ТВ-ролик №3
Никита Панфилов
борется за место заведующего отделением, но против него объединяются бывшая возлюбленная, влиятельный бизнесмен и старый враг
14 ноября
«Завербованный»
Александр Метёлкин
и
Иван Охлобыстин
на страже безопасности!
14 ноября
«За Палыча!-2». Трейлер №2
Бывший мажор и десантник
Евгений Зарубин
ищет пропавшего деда и противостоит бизнесмену, решившему снести памятник ради торгового центра
Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
что почитать?
Спутник телезрителя
«РЭД 2»: Очередные похождения Брюса Уиллиса в Москве
12 ноября, 07:10, Кинохит
3 комментария
Лайфстайл
Марк Богатырёв опроверг слух о разводе с Татьяной Арнтгольц
Актёр оперативно отреагировал
16 комментариев
Главная тема
Отменили МакМерфи: Как «Пролетая над гнездом кукушки» из гимна свободе превратился в токсичное кино
50 лет спустя «новая этика» переворачивает фильм Милоша Формана с ног на голову
26 комментариев
Рецензии на фильмы
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении
Сценаристка «Пингвинов моей мамы» снимает о снеге, степи и сплине
5 комментариев
Спутник телезрителя
«Защитники»: Блокбастер с лишней хромосомой
В ночь с 14 на 15 ноября, 03:00, viju TV 1000 Русское
29 комментариев
Новости кино
Виктор Хориняк поменяет Юрия Стоянова в трейлере фильма «Добрый доктор»
В прокате с 8 января
9 комментариев
Лайфстайл
Родители-рецидивисты: Антон Батырев, Александра Урсуляк и Антон Пампушный
Премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы»
8 комментариев
Главная тема
20 лет «Гарри Поттеру и Кубку огня»: Как фильм стал невольным зеркалом Беслана
Конец детства для фанатов поттерианы
5 комментариев
обсуждение >>