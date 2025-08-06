Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Папины дочки. Новые-4». ТВ-ролик

телеролик

6 августа 2025
В новых сериях дочки узнают о романе Веника и школьного психолога Татьяны! В главной роли — Филипп Бледный

«Бабочка». Трейлер на английском языке
«Сценарная комната». ТВ-ролик №2
«Зомбилэнд-Сага. Фильм». Трейлер №3 на японском языке
«Цвета времени»
«Шабабники». 3 сезон

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета АрзамасоваФилипп БледныйОльга ВолковаНонна ГришаеваПолина ДенисоваМирослава КарповичВиталия КорниенкоАндрей ЛеоновМихаил ПипияЕва Смирнова
фильмы
Папины дочки. Новые-4

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 22:34
Ну я так и думала, что в этом сезоне по любому должна вернуться Дашка. Значит 5-му сезону быть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram