ревью

Лайфстайл «Человек, о котором я мечтала и о котором даже молилась»: Софья Эрнст рассказала о браке с Константином Эрнстом Всё, что вы хотели знать о Софье Павловне

Новости театра В Театре Армии поставили спектакли про Михаила Горбачёва и Лаврентия Берию 30 ноября состоится премьера постановки «Люди ждут, когда танки пойдут», а 12 декабря публике представят «Конец Берии».

Дозорные «Звезда Театрала» приглашает на церемонию Выиграй билеты на XII-ю церемонию вручения независимой премии зрительских симпатий

Новости кино «Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат На завершившемся Американском кинорынке ведущие московские кинокомпании договорились о дистрибуции своей продукции в более чем 50 стран мира.

Новости кино Владимир Данай пробудит в себе «Гения» На НТВ 21 ноября состоится премьера новой многосерийной остросюжетной мелодрамы.

Интервью Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным» Главный отрицательный герой «Женского доктора» – об обаянии Чернова, работе с новыми актерами и соотношении кино и театра