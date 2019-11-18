Ролики фильмов
Бывший мошенник Владимир Данай
устраивается на работу в страховую компанию.
Лайфстайл
Певица дала ответ на вопрос, волнующий фанатов фильма
Лайфстайл
Актриса рассказала о трудностях материнства
Новости кино
На НТВ 21 ноября состоится премьера новой многосерийной остросюжетной мелодрамы.
Лайфстайл
Всё, что вы хотели знать о Софье Павловне
Новости театра
30 ноября состоится премьера постановки «Люди ждут, когда танки пойдут», а 12 декабря публике представят «Конец Берии».
Ролики фильмов
Дозорные
Выиграй билеты на XII-ю церемонию вручения независимой премии зрительских симпатий
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
19 ноября, 02:50, ТНТ
Ролики фильмов
Интервью
Главный отрицательный герой «Женского доктора» – об обаянии Чернова, работе с новыми актерами и соотношении кино и театра
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