«Яма». Тизер

тизер

6 августа 2025
Режиссёрский дебют актёра Егора Корешкова

«Цвета времени»
персоны
Борис ГорнштейнЕгор КорешковЕвгений КорнильевАлександр Михайлов (X)Юрий Овчинников (III)Леонид Платонов (II)
фильмы
Яма

№ 1
ДаринаКароль   9.08.2025 - 21:57
Остаётся играть только на кладбище - вот оно что значит настоящее дно, то есть яма. читать далее>>
