Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Барсукот. Очень зверский детектив-2»

трейлер

8 августа 2025
Героям вновь предстоит применить острый ум и смекалку, чтобы разобраться с кражей уникальных экспонатов с выставки зверского искусства!

«Одни дома». Тизер-трейлер
«Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег»
«Обычные дни Яно». Трейлер на японском языке
«Хайди. Моя хитрая рысь». Трейлер на английском языке
«Человек Паук. Совершенно новый день». Тизер на английском языке

видео добавил посетитель omela

Самое интересное

персоны
Александр Васильев (XI)Александра ЕвсееваБогдан КоршуновСергей МардарьЮрий Романов (IV)Дмитрий Стрелков
фильмы
Барсукот. Очень зверский детектив-2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Где снимали? Выпуск «Иваново»

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?