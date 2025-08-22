«Король Талсы». 3 сезон. Тизер на английском языке

что почитать?

Восьмой сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко стартует 1 декабря

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова

Звезда «Царя ночи» — о молодости, Гарри Поттере и самой сложной сцене

Алексей Ярмущик: «Ощущаю что-то родное в отдельных фразах и кадрах»

Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков

Популярному советскому и российскому актеру, режиссеру театра и кино, сценаристу и педагогу было 87 лет

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях