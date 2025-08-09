Кино-Театр.Ру
«Цвета времени»

трейлер

9 августа 2025
Разбирая вещи в старом доме, родственники находят загадочную картину, которая переносит их в 1895 год, в Париж. В главной роли — Сюзанна Линдон

Абрам ВаплерПоль КиршерСедрик КлапишСюзанна ЛиндонВенсан МакеньЖюлия ПьятонЗинедин СуалемВассили Шнайдер
Цвета времени

№ 2
Igor D.88   14.08.2025 - 17:34
Французский телепорт в прошлое. Перехватили эстафету.
№ 1
Angelika77   10.08.2025 - 21:34
Будет типа путешествие во времени? Если да, то такое мне нравится.
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»
Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы
