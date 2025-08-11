«Трамвай №13»

что почитать?

Интервью Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино» Актриса – о сериале «Хирург», работе с мужем-режиссером, увлечении фотографией и желании чаще говорить о любви

Новости кино Во вселенной «Универа» появится новый сериал «Кузя. Путь к успеху» с Виталием Гогунским Проект расскажет, как главный герой из обычного студента превратился в миллиардера

Главная тема Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым Спасения ищут Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Том Харди и другие звезды

Лайфстайл Павел Деревянко женился на возлюбленной Зое Фуць Первый брак актера

Рецензии на спектакли «Барабаны в ночи» — дискотека на фоне войны и революции Не стало Юрия Бутусова — вспоминаем постановку Брехта, к которой он шел 15 лет