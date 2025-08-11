«Трамвай №13»

Спутник телезрителя
11 августа, 13:00, viju TV1000 русское
Интервью
Актриса – о сериале «Хирург», работе с мужем-режиссером, увлечении фотографией и желании чаще говорить о любви
Новости кино
Проект расскажет, как главный герой из обычного студента превратился в миллиардера
Главная тема
Спасения ищут Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Том Харди и другие звезды
Лайфстайл
Первый брак актера
Рецензии на спектакли
Не стало Юрия Бутусова — вспоминаем постановку Брехта, к которой он шел 15 лет
Спутник телезрителя
9 августа, 19:40, viju TV1000 русское
Рецензии на спектакли
Последний в России спектакль литовского режиссера из программы «Золотая Маска в кино»
обсуждение >>