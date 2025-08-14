МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Информация о спецучете
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Премьеры ТВ
Рейтинг фильмов
Рейтинг ожиданий
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Незавершенные фильмы
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Европы
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Спутник телезрителя
Анимация
Видеообзоры
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Команда
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Альфа»
«Альфа»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
14 августа 2025
В мире бушует вирус, который превращает жертв в камень. Окружающие подозревают, что 13-летняя
Мелисса Борош
тоже им заражена
«Семьянин»
«Чемпионы». Тизер №3
«Есть только МиГ». Тизер-трейлер
«Филин-4». ТВ-ролик
«Няня Оксана»
видео добавил посетитель
Korolev
Поделитесь с друзьями!
Самое интересное
«Очень хочется жить»: Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга
Актёр почти ослеп
15 комментариев
Родовая травма: Марина Александрова, Максим Стоянов и Зоя Бербер
Премьера сериала «Дыши»
5 комментариев
Спортзал, Храм, «Табакерка» и «Горбушка»: Екатерина Климова рассказала об увлечениях сыновей
Артист и аскет
10 комментариев
«Как-то даже неловко»: Мария Шалаева призналась, что устроилась работать таксисткой
Актриса три года живёт в Париже
14 комментариев
персоны
Мелисса Борош
,
Жюлия Дюкурно
,
Финнеган Олдфилд
,
Тахар Рахим
,
Гольшифтех Фарахани
фильмы
Альфа
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
14 августа
«Семьянин»
Встречая свой день рождения в полном одиночестве, успешный бизнесмен даёт своему преданному помощнику странное поручение — к утру обеспечить ему «настоящую» семью. В главных ролях —
Павел Деревянко
и
Юлия Снегирь
14 августа
«Чемпионы». Тизер №3
Новая серия мультсериала озвучена основателем и голосом культовой студии «Кураж-Бамбей»
Денисом Колесниковым
14 августа
«Есть только МиГ». Тизер-трейлер
Благодаря старшине, починившему истребитель (
Владимир Ильин
), бывший лётчик (
Даниил Попов
) получает шанс героически проявить себя и вернуться в небо
1 комментарий
14 августа
«Филин-4». ТВ-ролик
Данила Якушев
снова окунётся в мир сложных медицинских загадок и напряженных расследований
1 комментарий
Афиша кино >>
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Лайфстайл
«У всех дети клёвые, а их отцы — идиоты»: Екатерина Климова объяснила, почему не обсуждает своих бывших мужей
Актриса редко комментирует свои отношения с мужчинами
7 комментариев
Новости кино
Замуж по ускоренной схеме: Инга Оболдина, Полина Денисова и Роман Евдокимов в трейлере фильма «Три свадьбы и один побег»
Семейная комедия выйдет в прокат 11 сентября
4 комментария
Спутник телезрителя
«Цой»: Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал
В ночь с 14 на 15 августа, 03:05, Рен-ТВ
1 комментарий
Спутник телезрителя
«Конан-варвар»: Мистер посредственность
24 января, 20:00, СТС
5 комментариев
Главная тема
Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
«Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»
26 комментариев
Лайфстайл
«Как-то даже неловко»: Мария Шалаева призналась, что устроилась работать таксисткой
Актриса три года живёт в Париже
14 комментариев
Новости кино
Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву»
Фильм
Анны Меликян
расскажет историю девочки-вундеркинда с волшебным голосом
3 комментария
Главная тема
Арнольд Шварценеггер — вечно молодой киногерой
Вспоминаем 40-летнюю карьеру звезды «Терминатора»
4 комментария
обсуждение >>