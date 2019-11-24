ревью

«Визит»: Не ходите, дети, к бабушке гулять

Американскому актёру было 80 лет.

Новости кино

Бен Аффлек поставит фильм о геноциде Конго

Это будет экранизация исторического романа о бельгийском короле Леопольде Втором, который не хотел жить дружно с африканцами.