«Марти Превосходный». Тизер на английском языке

тизер

24 августа 2025
Это история о Марти Рейсмане — чемпионе по настольному теннису. В главной роли — Тимоти Шаламе

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Одесса АдлонСандра БернхардФран ДрешерГвинет ПэлтроуДжошуа СэфдиТимоти Шаламе
фильмы
Марти Превосходный

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

что почитать?

