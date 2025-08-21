Рецензии на фильмы
Сарик Андреасян снял полный метр по мотивам своего многосерийного проекта
Актриса всегда мечтала стать мамой
Режиссёр беспокоится за эрудицию человечества
В день знаний, 1 сентября, в онлайн-кинотеатрах Premier и Start выйдут сразу три эпизода сериала
Достаточно сфотографироваться с белом платье
Режиссер «Гели» рассказывает, как снимал криминальную сказку в Выборге
Режиссёр вспомнил, как бросил консерваторию
Актёр вспоминает съёмки культового кино
