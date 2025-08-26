Кино-Театр.Ру
«История звука». Трейлер на английском языке

трейлер

26 августа 2025
Двое молодых людей отправляются в путешествие после Первой мировой войны, чтобы для истории записать голоса, жизнь и музыку американцев. В главной роли — Пол Мескаль

Крис КуперПол МескальДжош О'КоннорМолли ПрайсХэдли РобинсонОливер Херманус
История звука

№ 1
Igor D.88   26.08.2025 - 21:49
Ужас. Антикино. Перед просмотром советую выпить антидепрессантов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
