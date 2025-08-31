«Годовщина». Трейлер на английском языке

Рецензии на фильмы
Как авторская анимация КНР превзошла хиты Голливуда
Интервью
Режиссер сериала – о нерве проекта, работе с Куценко и Романовичем и семейном притяжении
Спутник телезрителя
30 августа, 19:00, viju TV1000 action
Лайфстайл
А также рассказала о маленьком чуде
Лайфстайл
Открытие 82-го Венецианского кинофестиваля
Новости кино
Фильм выйдет 19 марта 2026 года
Новости кино
В Москве начались съемки доброй приключенческой комедии для юных зрителей и их родителей
Лайфстайл
Актёр скрывает имя матери ребёнка
обсуждение >>