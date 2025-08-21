Кино-Театр.Ру
«Токсичный мститель». Фичуретка

трейлер

21 августа 2025
Петр Гланц, Сергей Чихачёв и Владимир Зайцев стали российскими голосами персонажей перезапуска культового трэша студии Troma

«Хирург». ТВ-ролик
«Мэри Сью против всех». Трейлер на английском языке
«Астронавт». Трейлер на английском языке
«Неаполь — Нью-Йорк». Трейлер на итальянском языке
«Великий из бродячих псов: Шуточные истории». 2 сезон. Тизер на японском языке

персоны
Мэйкон БлэрКевин БэйконЭлайджа ВудПитер ДинклэйджДжулия ДэвисДжонни КойнТейлор ПейджДжейкоб Трамбле
фильмы
Токсичный мститель

№ 1
Igor D.88   23.08.2025 - 21:16
Не из чего сделали фичуретку. Так каждый фильм озвучивается со всеми косяками, фишками и т.п. читать далее>>
Всего сообщений: 1
