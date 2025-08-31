Кино-Театр.Ру
«Мэр Кингстауна». 4 сезон. Тизер-трейлер на английском языке

тизер

31 августа 2025
Джереми Реннер должен предотвратить противостояние опасных банд, чтобы не потерять контроль над городом

персоны
Эйдан ГилленХью ДиллонСтивен Ти КэйДжереми РеннерАнтуан ФукуаТэйлор ХэндлиКайл Чандлер
фильмы
Мэр Кингстауна

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 21:12
До 4 сезона дошло уже, что-то по ходу Джереми Реннер не справляется со своими обязанностями. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

