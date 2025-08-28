Кино-Театр.Ру
«Голубоглазый самурай». 2 сезон. Трейлер на английском языке

трейлер

28 августа 2025
Мидзу отправляется в Лондон с целью продолжить свою месть

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Даррен БарнетМайкл Грин (II)Маси ОкаБренда СонгДжордж ТакэйАлан ТейлорМайя Эрскин
фильмы
Голубоглазый самурай

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   31.08.2025 - 17:48
Заслуженные награды и уважение. Шикарный кроваво-исторический замес в феодальной Японии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

