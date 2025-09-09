«Джолли – бакалавр юридических наук 3». Тизер на языке хинди

что почитать?

Необычное ведро для попкорна, новая экранизация Фудзимото и возвращение Баки

Главные новости аниме за неделю: премьеры в России, спин-офф «Магической битвы» и юбилей «Евангелиона»

Слухи об их романе ходят пять лет

Станислав Бондаренко, Милана Бру и Виктор Сухоруков снимаются в исторической драме «1812. Охота на Императора»

«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков

Юбиляр Дарио Ардженто, Джон Карпентер, Уэс Крэйвен и другие великие хоррормейкеры

Интервью

Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить