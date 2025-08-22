Кино-Театр.Ру
«Олдскул»

трейлер

22 августа 2025
Учитель старой закалки Мария Аронова начинает работать в лицее на Рублёвке

«Скорая помощь-8». ТВ-ролик №2
«Идеальное убийство»
«Хирург». ТВ-ролик №2
«Пупелль из города дымоходов: Часовая башня обещания». Трейлер на японском языке
«Именем твоей любви». Трейлер на языке хинди

персоны
Мария АроноваАлександр ЖигалкинАнастасия ИмамоваРоман МаякинИгорь ХрипуновЕвгений ШелякинЕфим Шифрин
фильмы
Олдскул

обсуждение >>
№ 3
Валентина В. Орлова.   1.09.2025 - 10:00
Посмотрим - увидим какая там основная мысль, в этом сериале. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   23.08.2025 - 20:38
... основная мысль, что теперь дети стали мягкие, лащеные. чтобы из них получились люди готовые к современной жизни не нужно циркатся. читать далее>>
№ 1
lurana   22.08.2025 - 13:31
Основная мысль сериала: старая закалка - это "совки", а все "совки" - моральные уроды, это и заказали "режиссеру"...:(( читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

