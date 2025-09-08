Кино-Театр.Ру
«Бунтарь 4». Тизер на языке хинди

тизер

8 сентября 2025
Тайгеру Шроффу предстоит сразиться с безжалостным антагонистом, преодолевая смертоносных убийц и кибертеррористов на своём пути

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Санджай ДаттТайгер Шрофф
фильмы
Бунтарь 4

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   8.09.2025 - 15:59
Под сладостные индийские запевы идет хладнокровная резня. Похлеще Джон Уика или Убить Била. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

что почитать?

