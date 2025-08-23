Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Избранный»

трейлер

23 августа 2025
Робкий инженер Илья Лыков совершенно не планировал стать депутатом Государственной Думы, но судьба распорядилась иначе

«Первобытная война». Трейлер на английском языке
«Крипер». Трейлер на английском языке
«Девушка моего сына». Трейлер на английском языке
«Повар небесной гостиницы». 2 сезон. Трейлер на японском языке
«Марти Превосходный». Тизер на английском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Дмитрий ГубаревЕвгения ДобровольскаяАлексей Зотов (II)Александр ЛыковИлья ЛыковАртём ОсиповДмитрий Смолев
фильмы
Избранный

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   23.08.2025 - 19:14
Выбрали беду на свою преступную голову. Похоже парень разнесет госдумскую ОПГ читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен