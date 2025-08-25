Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Метод исключения». Трейлер на корейском языке

трейлер

25 августа 2025
Пытаясь устроиться на новую работу Ли Бён Хон решает убить четырех других кандидатов на должность

«Первый на Олимпе»
«Алый красный». Тизер №3
«Алый красный». Тизер №2
«Алый красный». Тизер
«Хайди. Моя хитрая рысь»

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Ли Бён ХонСон Ё ДжинЮ Ён СокХи Сун ПакЛи Сон МинПак Чхан Ук
фильмы
Метод исключения

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Первый на Олимпе»
«Первый на Олимпе»
Талант, целеустремлённость и команда помогли Юре Тюкалову (Глебу Калюжному) покорить Олимпиаду в Хельсинки в 1952 году и стать двукратным олимпийским чемпионом, мастером спорта по академической гребле

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram