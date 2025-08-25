«Метод исключения». Трейлер на корейском языке

Талант, целеустремлённость и команда помогли Юре Тюкалову (Глебу Калюжному
) покорить Олимпиаду в Хельсинки в 1952 году и стать двукратным олимпийским чемпионом, мастером спорта по академической гребле
Любовь и поддержка молодого человека становятся иллюзиями, когда Хуана Леви узнаёт, что ему на самом деле нужно
Её возлюбленный становится объектом шантажа, и цена победы — его сердце. Что выберет героиня: успех бизнеса или личное счастье?
Хуана Леви нашла секрет идеальной красной помады, но теперь ей предстоит пройти испытание коварством конкурентов
обсуждение >>