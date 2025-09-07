«Непослушные». Тизер на английском языке

что почитать?

Комедийный проект доступен на платформах PREMIER и START

Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой набрал более 10 000 000 просмотров

«Ищу друга на конец света»: Пока смерть не разлучит нас

Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным

Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»

Интервью

Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить