Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Шелби-Оукс. Город-призрак»

трейлер

27 августа 2025
В городе-призраке Камилла Салливан столкнётся с демонами прошлого, которые не отпускают её семью

«Министерство времени». Трейлер №2
«Таргет». Тизер
«Спасская-4». ТВ-ролик
«Лихач-4». ТВ-ролик
«Других таких нет». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Робин БартлеттМайкл БичКиф ДэвидКамилла СалливанБрендан Секстон
фильмы
Шелби-Оукс. Город-призрак

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен