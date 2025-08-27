МЕНЮ
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Шелби-Оукс. Город-призрак»
«Шелби-Оукс. Город-призрак»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
27 августа 2025
В городе-призраке
Камилла Салливан
столкнётся с демонами прошлого, которые не отпускают её семью
«Министерство времени». Трейлер №2
«Таргет». Тизер
«Спасская-4». ТВ-ролик
«Лихач-4». ТВ-ролик
«Других таких нет». Трейлер на японском языке
видео добавил посетитель
Korolev
персоны
Робин Бартлетт
,
Майкл Бич
,
Киф Дэвид
,
Камилла Салливан
,
Брендан Секстон
фильмы
Шелби-Оукс. Город-призрак
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
27 августа
«Министерство времени». Трейлер №2
Родольфо Санчо
и
Аура Гарридо
встают на защиту истории
27 августа
«Таргет». Тизер
Cтаршеклассник из элитной школы
Михаил Сотников
начинает видеть в соцсетях странную таргетированную рекламу, больше похожую на послания из будущего
27 августа
«Спасская-4». ТВ-ролик
Карина Андоленко
поменяла имидж, но не поменяла работу. Красивая женщина тоже может быть опером
27 августа
«Лихач-4». ТВ-ролик
Никита Панфилов
в своём репертуаре — в новом сезоне он опять берётся за старое!
Афиша кино >>
Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>
что почитать?
Интервью
Катерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»
Актриса о съемках комедийного сериала «Знахарь»
2 комментария
Лайфстайл
«Первое утро в качестве жены»: Агата Муцениеце подтвердила, что вышла замуж
По подсчетам, свадьба обошлась минимум в 6 млн рублей
6 комментариев
Новости кино
Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова
Режиссеру и сценаристу было 92 года
5 комментариев
Спутник телезрителя
«Невидимый гость»: Три часа до уровня правды
25 августа, 21:20, viju TV1000
2 комментария
Спутник телезрителя
Чудовище убила красота: «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли
В ночь с 23 на 24 августа, 03:15, Кинопремьера
10 комментариев
Новости кино
Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла
Звезда «
Стражей Галактики
» присоединилась к актерской команде ремейка культовой ленты 80-х
6 комментариев
Лайфстайл
«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера
Парное интервью Евгения и Полины Цыгановых
4 комментария
Лайфстайл
«Всё меняется, уходит, а они всегда будут с тобой»: Антон Лапенко о семье
Актёр вырос в семье из 18 человек
5 комментариев
обсуждение >>