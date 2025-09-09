«Сын плотника». Тизер на английском языке

Лайфстайл
Премьера фильма «Сказки темного леса. Ворожея»
Интервью
Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить
Новости кино
Премьера комедийного сериала «Митрич
» состоится 15 сентября
Спутник телезрителя
9 сентября, 23:30, РЕН ТВ
Главная тема
Юбиляр Дарио Ардженто, Джон Карпентер, Уэс Крэйвен и другие великие хоррормейкеры
Интервью
Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным
Лайфстайл
У ведущей диагностировали рак
Обзор сериалов
Семейка Аддамс раскрывает тайны прошлого и объединяется во имя будущего
