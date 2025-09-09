Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сын плотника». Тизер на английском языке

тизер

9 сентября 2025
Плотник Николас Кейдж и его супруга живут в Египте во времена Римской империи и узнают, что их сын обладает сверхъестественными способностями

«Медленные лошади». 5 сезон. Трейлер на английском языке
«Спросите медсестру-2». ТВ-ролик
«Соня из Тоствилля». Трейлер №2
«Трон: Арес». Трейлер №2 на английском языке
«Евангелион». Трейлер №2 на японском языке

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Талия Дебретт БарнеттАйла ДжонстонНоа ДжупНиколас КейджСухейла Якуб
фильмы
Сын плотника

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен