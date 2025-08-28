Кино-Театр.Ру
«Премьеры нового телевизионного сезона на телеканале «Солнце». ТВ-ролик

28 августа 2025
Этой осенью телеканал запускает рекордное количество премьер. Новые серии «Родители родителей», новые проекты и любимые хиты соберут у телеэкранов родителей и детей

Полина АйнутдиноваЕлизавета АрзамасоваАртём БашенинФилипп БледныйОльга ВолковаЛуна ГизатуллаеваНонна ГришаеваПолина ДенисоваДени ДоАнна ИзотоваАнсар ИльясовРадион КанМирослава КарповичАлина КимФеодор КирсановВиталия КорниенкоАнастасия КрыловаАида КурмангалиеваАндрей ЛеоновДарья МельниковаХлое МиллерРоман ПанковАлександр ПинаевАнгелина ПоплавскаяМария ПорошинаАлександр Самойленко (младший)Александр СамойленкоЕва СмирноваМихаил Сотников (II)Екатерина Червова
Джейд Армор и Нефритовый БраслетОдни домаПапины дочки. НовыеПростоквашиноРодители родителей-2ТаргетТри кота

Igor D.88   31.08.2025 - 17:45
Как можно всему подряд приписывать статус культового фильма. Про него добрая часть жителей страны не знает. Но статус есть. читать далее>>
Angelika77   28.08.2025 - 21:32
Только "Родители родителей" и хочу посмотреть, всё остальное - не моё. читать далее>>
