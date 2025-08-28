Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«По ту сторону стекла»

трейлер

28 августа 2025
О непростом выборе, который встаёт перед каждым мужчиной. И о женских терзаниях, когда долг велит одно, а сердце совсем другое. В главной роли — Никита Бурячёк

«Гинтама: Ёсивара в огне». Тизер на японском языке
«Простая случайность». Трейлер с английскими субтитрами
«Гедда». Трейлер на английском языке
«Вдохновитель». Трейлер на английском языке
«Футурама». 13 сезон. Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Елена АлфёроваНикита БурячёкАртём Исмаилов
фильмы
По ту сторону стекла

обсуждение >>
№ 2
Igor D.88   31.08.2025 - 17:15
... как будто девушка вампир) её нельзя приглашать в дом иначе кирдык. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 21:37
Какая-то скучная романтика, точно не для меня. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram