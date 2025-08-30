Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Волшебный участок-2». Трейлер №2

трейлер

30 августа 2025
Николай Наумов отправляется в Санкт-Петербург, где ему предстоит расследовать множество загадочных преступлений и противостоять злым силам, способным уничтожить весь мир

«Гедда». Трейлер на английском языке
«Вдохновитель». Трейлер на английском языке
«Футурама». 13 сезон. Трейлер на английском языке
«Сомния: Обитель кошмаров»
«Гинтама: 3-Z класс Гинпачи-сэнсэя». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Slon
персоны
Мария АхметзяноваСтепан ГордеевАндрей Добровольский (II)Татьяна ДогилеваАлексей ЗолотовицкийАлексей КирсановГоша КуценкоДарья МельниковаНиколай НаумовЕва СмирноваМария СмольниковаИлья Соболев (II)Филипп Янковский
фильмы
Волшебный участок-2

обсуждение >>
№ 2
Igor D.88   31.08.2025 - 15:38
Удивительно прикольный сериал получился. За второй сезон так же берусь. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 21:25
Говорящая собака - это вообще нечто)) и фразочка "баба Яга проболталась по пьяни))) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram