«Гран Торино»

Новости кино
Лайфстайл
Актёр хочет всё поделить пополам
Ролики фильмов
Чедвик Боузман
охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских.
Новости театра
Театральный смотр пройдёт в Перми с 12 по 21 июня.
Спутник телезрителя
28 ноября, 13:30, TV1000 Русское кино
Дозорные
Ролики фильмов
Братья-эльфы спасаются от скучной жизни с помощью последних остатков магии.
Лайфстайл
Агитация на высшем уровне
Лайфстайл
Сердце актрисы несвободно уже четыре года
Ролики фильмов
Жизнь Мёрфи резко меняется, когда она внезапно слепнет и становится единственной «свидетельницей» убийства её друга-наркодилера.
Ролики фильмов
Заботливой матери Алине Сергеевой
нужно найти настоящего преступника, чтобы спасти своего сына.
Рецензии на фильмы
Новый фильм Александра Лунгина о поэзии, дружбе и любви
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