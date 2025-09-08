Кино-Театр.Ру
«Чад Пауэрс». Тизер на английском языке

тизер

8 сентября 2025
Квотербек (Глен Пауэлл), чья карьера рухнула из-за скандального поведения, меняет внешность и имя, чтобы начать всё заново в новой команде

«Бунтарь 4». Тизер на языке хинди
«Ванпанчмен». 3 сезон. Тизер на японском языке
«Непослушные». Тизер на английском языке
«Последнее желание». ТВ-ролик
«Посторонний». Трейлер на французском языке

Стив ЗанКлейн КроуфордПерри МэттфилдГлен Пауэлл-младшийФрэнки Эй Родригес
Чад Пауэрс

