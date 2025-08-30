«Человеческий мозг». Трейлер на английском языке

что почитать?

«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября

Второй сезон сибирского экшна с Дмитрием Паламарчуком «Ронин» стартует 6 октября

В ночь с 31 августа на 1 сентября, 01:10, Дом кино

Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра

Актриса рассказала о важных уроках от мамы

«Мама все держала в себе»: Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась воспоминаниями о Любови Полищук

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

Кинопутешествие по винным регионам с дегустаторами, виноделами и просто любителями выпить