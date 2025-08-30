«Побег из Кластера Прайма». Заставка на английском языке

Обзор сериалов
Снова «Уэнздей», барная драма с Джудом Лоу, возвращение «Утреннего шоу» и многое другое
Лайфстайл
Недавно Мии исполнилось пять лет
Спутник телезрителя
30 августа, 19:00, viju TV1000 action
Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 сентября, 00:35, viju TV1000 русское
Интервью
Режиссер сериала – о нерве проекта, работе с Куценко и Романовичем и семейном притяжении
Спутник телезрителя
В ночь с 31 августа на 1 сентября, 01:10, Дом кино
Лайфстайл
Актриса рассказала о важных уроках от мамы
Новости кино
Актриса выступает автором идеи проекта, который находится в разработке у телеканала
