МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Мозг.Эволюция»
«Мозг.Эволюция»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
30 ноября 2019
Научно-популярный фильм о современных исследованиях головного мозга.
размер:
10.99 Mb
просмотров:
1805
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Око
Поделитесь с друзьями!
персоны
Юлия Киселева
фильмы
Мозг.Эволюция
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
30 ноября
«Король Слон»
Увлекательные приключения отпрыска короля слонов.
30 ноября
«Best Erotic Shorts. Фестиваль эротического кино»
Сборник из семи эротических короткометражных фильмов.
30 ноября
«Русский рейд»
Рейдерский захват оборачивается местью и борьбой за справедливость.
30 ноября
«Эспен в поисках Золотого замка». Отрывок
Эспен натыкается на водного монстра.
МирТесен
Афиша кино >>
21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Лайфстайл
Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери
Некоторые не верят, что актриса сама родила в 46 лет
Рецензии на фильмы
«Ирландец» Мартина Скорсезе: Кто понял жизнь, тот не спешит
Живой классик
пишет американскую историю преступлений
Ролики фильмов
«Мозг.Эволюция»
Научно-популярный фильм о современных исследованиях головного мозга.
Ролики фильмов
«Король Слон»
Увлекательные приключения отпрыска короля слонов.
Лайфстайл
«Чувствую себя немного Лабковским»: Анна Михалкова даёт советы о том, как жить
К актрисе обращаются за рецептами счастья
Лайфстайл
Анна Хилькевич призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов
А то ведь мы не догадывались
Новости кино
Британский киноинститут включил «Дылду» Кантемира Балагова в список лучших фильмов года
Возглавляет список «Сувенир» Джоанны Хогг.
Новости кино
Оксана Байрак продолжает работу над вторым сезоном сериала «Ничто не случается дважды»
Сезон будет готов весной.
Ролики фильмов
«Best Erotic Shorts. Фестиваль эротического кино»
Сборник из семи эротических короткометражных фильмов.
Спутник телезрителя
«Мир Юрского периода»: Почему у тебя такие большие зубы?
30 ноября, 20:40, СТС
4 комментария
Ролики фильмов
«Русский рейд»
Рейдерский захват оборачивается местью и борьбой за справедливость.
Рецензии на фильмы
Ну ты и «Тварь»: Российский хоррор — проклятье или нет?
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в фильме о страхе быть родителями
обсуждение >>