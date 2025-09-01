«Голос». Тизер

Новости кино
Новости кино
Неделя новинок стартует 8 сентября
Интервью
Сценарист и креативный продюсер сериала «Универ. Молодые» — о том, что ждет зрителя во втором сезоне, о формуле многолетнего успеха проекта и о тренде на ностальгию
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
Лайфстайл
Премьера фильма «Вниз»
Спутник телезрителя
2 сентября, 23:00, ТВ-3
Интервью
Актриса о фильме «Сказки темного леса. Ворожея», сказочном жанре и опыте материнства
Новости кино
В прокат картина выйдет 22 октября 2026 года
обсуждение >>