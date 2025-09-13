Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
«Магическая битва». 3 сезон. Трейлер с английскими субтитрами

13 сентября 2025
Проклятая сила против проклятой силы — история оживает с новой мощью

«Дом Гиннесса». Трейлер на английском языке
«Отель на побережье». Тизер на английском языке
«Молчаливый друг». Трейлер на английском языке
«Пышечка, любовь и ошибки!». Трейлер №2 на японском языке
«Камень желаний». ТВ-ролик

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
