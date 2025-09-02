«Чужие секреты»

что почитать?

Анна Ковальчук: «Сказка ложь, да в ней намек, что все в жизни возможно»

Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

Как звездные родители провели первый день нового учебного года

Снова в школу: Екатерина Волкова, Виктория Исакова и Иван Ургант

Интервью

Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»

Сценарист и креативный продюсер сериала «Универ. Молодые» — о том, что ждет зрителя во втором сезоне, о формуле многолетнего успеха проекта и о тренде на ностальгию