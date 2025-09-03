Кино-Театр.Ру
«Яга на нашу голову»

3 сентября 2025
У десятилетнего мальчика (Александр Самусев) появляется новая няня, которая на деле оказывается легендарной волшебницей (Светлана Ходченкова)

Вероника ВасантАлександр ВойтинскийЮрий КолокольниковДенис ПрытковАлександр СамусевСветлана Ходченкова
Яга на нашу голову

№ 1
Angelika77   3.09.2025 - 21:35
Ходченкова сейчас так похудела, что для роли баб Яги и грима не понадобилось - одна кожа да кости. читать далее>>
