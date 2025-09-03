Кино-Театр.Ру
«Виноделы». ТВ-ролик

3 сентября 2025
Чтобы спасти бизнес, им придётся стать партнёрами. Только как это сделать, когда для Андрея Урганта вино — искусство, а для Романа Маякина — «невкусная кислятина»?

персоны
Роман МаякинМехрали ПашаевЕлена ПодкаминскаяВадим СоснинАндрей УргантАнтон ФедотовВасилина Юсковец
фильмы
Виноделы

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
