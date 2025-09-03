«Виноделы». ТВ-ролик

что почитать?

Кинопутешествие по винным регионам с дегустаторами, виноделами и просто любителями выпить

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября

«Олдскул» и другие российские многосерийные фильмы про школу

В ночь с 1 на 2 сентября, 00:35, viju TV1000 русское

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

Интервью

Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»

Сценарист и креативный продюсер сериала «Универ. Молодые» — о том, что ждет зрителя во втором сезоне, о формуле многолетнего успеха проекта и о тренде на ностальгию