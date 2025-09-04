Кино-Театр.Ру
«Момо»

4 сентября 2025
Алекса Гудолл обладает удивительным даром – она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее

Ким БоднияАлекса ГудоллМартин ФриманЛора ХэддокДавид Шюттер
Момо

Igor D.88   5.09.2025 - 16:53
Вокруг девушки будут творится странные дела притягивая к себе все больше проблем. читать далее>>
Yanina Sokolova   4.09.2025 - 20:42
Фильм можно было бы назвать "Время", но "момо" звучит оригинальней, так как временных названий уже не один десяток. читать далее>>
драма, триллер
Россия, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Астрал. Поместье ужаса
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
