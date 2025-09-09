«Трон: Арес». Трейлер №2 на английском языке

Лайфстайл
Премьера мюзикла «Вальс-бостон»
Спутник телезрителя
6 сентября, 23:35, ОТР
Интервью
Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным
Лайфстайл
Актрисе избрали меру пресечения в виде «запрета определенных действий»
Лайфстайл
Премьера фильма «Сказки темного леса. Ворожея»
Главная тема
Мифы и сказки, хорроры и социальные язвы — всё идет в дело!
Интервью
Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить
Лайфстайл
Телеведущая не стала озвучивать точный диагноз
