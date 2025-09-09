Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
«Трон: Арес». Трейлер №2 на английском языке

9 сентября 2025
Цифровой мир прорывается в реальность, стирая границы и угрожая человечеству. В главной роли — Джаред Лето

«Евангелион». Трейлер №2 на японском языке
«Джолли – бакалавр юридических наук 3». Тизер на языке хинди
«Дневник разных стран». Трейлер №2 на японском языке
«Возвращение в Сайлент Хилл». Тизер-трейлер на английском языке
«Сёстры по любви». ТВ-ролик

Джаред ЛетоГрета ЛиХасан МинхаджЭван ПитерсИоаким РённингДжоди Тёрнер-Смит
Трон: Арес

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
