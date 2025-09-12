Кино-Театр.Ру
«Молчаливый друг». Трейлер на английском языке

трейлер

12 сентября 2025
Три истории из разных эпох (XIX, XX и XXI вв.) переплетаются вокруг старого дерева в ботаническом саду. В главной роли — Тони Люн Чу Вай

персоны
Марлен БуровЛуна ВедлерСильвестр ГротТони Люн Чу ВайЛеа СейдуИльдико Эньеди
фильмы
Молчаливый друг

