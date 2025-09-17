Кино-Театр.Ру
«Песочный человек»

17 сентября 2025
Уитни Пик переезжает в маленький провинциальный городок, где сталкивается с местной легендой о мистическом существе. Оно приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки

«Шальная императрица»

персоны
Финн БеннеттЭс Эпата МеркерсонУитни ПикГолда Рошевель
Песочный человек

№ 2
Igor D.88   19.09.2025 - 19:05
... трейлер совсем не пугает, значит кино будет еще хуже. больше мистика. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 20:42
Очень хочу посмотреть. Может даже не так страшно, а больше интересно какой будет финал. читать далее>>
Всего сообщений: 2
что почитать?

