«Чудо». Тизер-сцена

14 сентября 2025
Сможет ли молодой служитель закона Данил Стеклов отказать «старшему товарищу» Филиппу Янковскому выпить совсем чуть-чуть за здоровье? Ведь всего одна рюмка не должна сделать хуже...

«Холодные воды»
«Виктория с множеством козырей». Тизер на японском языке
«Даниловский тупик». ТВ-ролик
«Буратино». Трейлер №2
«Феофан». Трейлер

Антон БогдановДанил СтекловЮлия ХлынинаАлина ХоджевановаФилипп ЯнковскийСафия Яруллина
Чудо

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
